Can Yaman arrestato per droga E stasera è annunciato a C' è posta per te

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, un’operazione antidroga a Istanbul ha coinvolto anche personaggi noti dello spettacolo turco. Tra questi, si parla di Can Yaman, che avrebbe avuto un ruolo nella vicenda. Stasera, l’attore è atteso come ospite a

Clamoroso in Turchia: nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 gennaio un’operazione antidroga condotta a Istanbul ha coinvolto anche volti noti dello spettacolo turco. E tra le sette persone arrestate fermate c’è anche Can Yaman, attore molto popolare in Turchia ma anche e forse soprattutto in Italia. Tra gli altri arrestati, anche la cantante e attrice Selen Görgüzel. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Hürriyet. Secondo quanto si apprende, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato su mandato della Procura nell’ambito di un’inchiesta sul consumo di stupefacenti nei locali della movida. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Can Yaman arrestato per droga. E stasera è annunciato a "C'è posta per te" Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul Leggi anche: Arrestato in Turchia Can Yaman, le accuse contro l’attore stasera a C’è Posta per Te Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’; L'arresto mancato e l'accusa leggera. La procura svizzera finisce sotto accusa; Arrestato l'attore Can Yaman in un'operazione antidroga in Turchia; Salerno, fermati in autostrada con sei chili di droga: in due in carcere. Can Yaman, chi è la star delle soap turche arrestato per droga - Can Yaman, l'attore turco arrestato oggi in Turchia in un'operazione antidroga, è uno dei volti più noti e amati delle serie televisive, un fenomeno mediatico capace di travalicare i confini della ... adnkronos.com

