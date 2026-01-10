Can Yaman arrestato in Turchia

Nella notte, a Istanbul, Can Yaman e altre sei persone sono state fermate nell'ambito di un'operazione antidroga. L'attore turco è stato coinvolto tra i fermati, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell'episodio. Al momento, non sono stati forniti ulteriori commenti ufficiali e la situazione è al vaglio delle forze di polizia turche.

Can Yaman e altre sei persone sono tra i fermati durante la notte, coinvolti in un' operazione antidroga a Istanbul. L'attore – riferiscono i media turchi – è stato portato all'Istituto di Medicina Legale per essere sottoposto ai test e accertare se e quando ha assunto droghe. Il blitz della polizia – si apprende – rientra in un' indagine sul traffico e consumo di stupefacenti che ha già portato all'arresto di alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute le sostanze. Coinvolte più di 20 persone tra personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti. Oltre a Can Yaman, anche l'attrice Selen Görgüzel, recentemente eliminata da Survivor.

