Can Yaman arrestato in Turchia Sandokan indagato per traffico e consumo di droga

Can Yaman, noto attore turco di 36 anni, è stato arrestato a Istanbul nella notte del 10 gennaio 2026. Le autorità turche lo indagano per traffico e consumo di droga. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan italiani e internazionali, segnando un episodio che potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica.

Brutta sorpresa per i fan italiani di Can Yaman: l'attore turco di 36 anni, volto noto delle serie tv trasmesse anche nel nostro Paese, è stato arrestato nella notte del 10 gennaio 2026 a Istanbul. L'operazione della polizia turca fa parte di un'indagine più ampia sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti negli ambienti dello spettacolo e della vita notturna della metropoli sul Bosforo. Insieme a Yaman sono finite in manette altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Görgüzel (46 anni), appena tornata dal reality Survivor. I fermati si trovano attualmente presso l'Istituto di medicina forense di Istanbul per accertamenti che dovranno stabilire quali droghe abbiano assunto e quando.

