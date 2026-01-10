Can Yaman arrestato in Turchia Sandokan indagato per traffico e consumo di droga

Da cultweb.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman, noto attore turco di 36 anni, è stato arrestato a Istanbul nella notte del 10 gennaio 2026. Le autorità turche lo indagano per traffico e consumo di droga. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan italiani e internazionali, segnando un episodio che potrebbe avere ripercussioni sulla sua carriera e sulla sua immagine pubblica.

Brutta sorpresa per i fan italiani di Can Yaman: l’attore turco di 36 anni, volto noto delle serie tv trasmesse anche nel nostro Paese, è stato arrestato nella notte del 10 gennaio 2026 a Istanbul. L’operazione della polizia turca fa parte di un’indagine più ampia sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti negli ambienti dello spettacolo e della vita notturna della metropoli sul Bosforo. Insieme a Yaman sono finite in manette altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel (46 anni), appena tornata dal reality Survivor. I fermati si trovano attualmente presso l’Istituto di medicina forense di Istanbul per accertamenti che dovranno stabilire quali droghe abbiano assunto e quando. 🔗 Leggi su Cultweb.it

can yaman arrestato in turchia sandokan indagato per traffico e consumo di droga

© Cultweb.it - Can Yaman arrestato in Turchia, “Sandokan” indagato per traffico e consumo di droga

Leggi anche: CHOC! CAN YAMAN ARRESTATO IN TURCHIA PER TRAFFICO E CONSUMO DI DROGA

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga. In manette altri sei vip

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Le spranghe che la sinistra non vuole vedere; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia.

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. msn.com

can yaman arrestato turchiaArrestato a Istanbul Can Yaman, l'accusa: traffico e consumo di droga - Il popolare attore turco è stato fermato nella metropoli sul Bosforo insieme ad altre sei persone, nell'ambito di un'indagine su personaggi famosi, giornalisti e vip ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.