Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga

Nella notte di Istanbul, sette persone sono state arrestate, tra cui l’attore turco Can Yaman e la cantante Selen Görgüzel, nell'ambito di un’operazione antidroga. L’indagine ha coinvolto il mondo dello spettacolo e ha portato alla detenzione di figure pubbliche accusate di consumo di stupefacenti. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica, evidenziando le indagini in corso contro il consumo di droga tra personaggi noti in Turchia.

Istanbul, 10 gennaio 2025 – E' stato arrestato in Turchia Can Yaman. Un'operazione antidroga contro il consumo di stupefacenti nel mondo delle celebrità ha scosso la notte di Istanbul, portando alla detenzione di 7 persone, tra cui il noto attore turco (protagonista di serie tv come Che Dio ci aiuti 6, Viola come il mare, Sandokan) e la cantante e attrice Selen Görgüzel. Lo riporta il quotidiano turco Hürriyet. Secondo la ricostruzione del quotidiano, le forze dell'ordine, agendo su mandato della Procura, hanno condotto raid in 9 diversi locali notturni della città. Durante una di queste perquisizioni, gli agenti a vrebbero trovato sostanze stupefacenti addosso a Can Yaman, che si trovava all'interno del club come cliente.

