Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul

Da ilfattoquotidiano.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 10 gennaio, Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto nove locali notturni. L’attore, noto per il ruolo in Sandokan e ospite di stasera a C’è Posta per Te, si trova tra le sette persone fermate durante le verifiche. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dell’arresto.

Can Yaman è stato arrestato in Turchia. L’attore è tra le sette persone fermate nella notte del 10 gennaio a Istanbul, nel corso di un’operazione antidroga con blitz in nove locali notturni. Gli interventi si sono svolte nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. La notizia la danno i media turchi. Can Yaman assieme all’attrice Selen Görgüzel e agli altri arrestati sono stati condotti all’Istituto di Medicina Legale per gli esami del sangue. L’indagine è guidata dall’Ufficio della Procura capo di Istanbul – Dipartimento per le indagini su contrabbando, stupefacenti e reati economici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

can yaman arrestato in turchia per consumo di droga l8217attore protagonista di sandokan ospite stasera di c8217232 posta per te 232 stato fermato a istanbul

© Ilfattoquotidiano.it - Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul

Leggi anche: Arrestato in Turchia Can Yaman, le accuse contro l’attore stasera a C’è Posta per Te

Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Le voci pro pal fuori dalla moschea di Centocelle: Viva la rivoluzione, Hamas è resistenza; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia; La mia verità su Report. Se mi chiedevano informazioni riservate rispondevo sempre no. I dossier? Chi mi accusa deve dimostrarlo.

can yaman arrestato turchiaL'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga - L'indagine riguarda personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul ... msn.com

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.