Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul

Nella notte del 10 gennaio, Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’operazione antidroga che ha coinvolto nove locali notturni. L’attore, noto per il ruolo in Sandokan e ospite di stasera a C’è Posta per Te, si trova tra le sette persone fermate durante le verifiche. La notizia ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle motivazioni dell’arresto.

Can Yaman è stato arrestato in Turchia. L’attore è tra le sette persone fermate nella notte del 10 gennaio a Istanbul, nel corso di un’operazione antidroga con blitz in nove locali notturni. Gli interventi si sono svolte nell’ambito di un’inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. La notizia la danno i media turchi. Can Yaman assieme all’attrice Selen Görgüzel e agli altri arrestati sono stati condotti all’Istituto di Medicina Legale per gli esami del sangue. L’indagine è guidata dall’Ufficio della Procura capo di Istanbul – Dipartimento per le indagini su contrabbando, stupefacenti e reati economici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul Leggi anche: Arrestato in Turchia Can Yaman, le accuse contro l’attore stasera a C’è Posta per Te Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Le voci pro pal fuori dalla moschea di Centocelle: Viva la rivoluzione, Hamas è resistenza; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia; La mia verità su Report. Se mi chiedevano informazioni riservate rispondevo sempre no. I dossier? Chi mi accusa deve dimostrarlo. L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga - L'indagine riguarda personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul ... msn.com

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. msn.com

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver inter - facebook.com facebook

Can Yaman arrestato per "consumo droga" in Turchia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.