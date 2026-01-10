Can Yaman arrestato in Turchia | l' attore turco coinvolto in un' inchiesta per traffico di droga Tradito da un soffiata

Can Yaman, attore turco di 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droga. L’arresto è stato effettuato a seguito di una soffiata e coinvolge figure pubbliche, giornalisti e altri vip. La notizia ha suscitato attenzione, ma per ora non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle accuse o sulle eventuali implicazioni legali.

Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga. Tradito da un soffiata Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga Leggi anche: L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Le voci pro pal fuori dalla moschea di Centocelle: Viva la rivoluzione, Hamas è resistenza; Mercosur, sì dell'Italia dopo le garanzie; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas. Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test ... tg24.sky.it

Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... msn.com

Yaman, popolarissimo in Italia per aver interpretato il ruolo di protagonista in alcune serie tv di successo, tra cui la recente “Sandokan”, è stato arrestato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. Yaman sarebbe stato trovato con a - facebook.com facebook

Volto popolarissimo della tv italiana, #CanYaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.