Can Yaman, attore turco noto a livello internazionale, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine della procura locale sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto fa seguito a verifiche in corso sul suo coinvolgimento in attività illegali legate alle droghe. La notizia sta attirando l’attenzione dei media e solleva interrogativi sulla sua posizione legale.

Il noto attore turco Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul su traffico e consumo di droga. In manette anche altri sei personaggi famosi di Istanbul. L’attore molto popolare in Italia per il suo recente ruolo da protagonista nel remake della saga di Sandokan, sarebbe stato trovato con addosso della sostanza stupefacente mentre si trovava all’interno di uno dei locali perquisiti nel blitz. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, favoreggiamento e agevolazione dell’uso di droga, nonché mediazione e favoreggiamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Can Yaman arrestato in Turchia, l'attore coinvolto in una indagine sul consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia, indagine sul consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: l’attore coinvolto in un’indagine antidroga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'arresto mancato e l'accusa leggera. La procura svizzera finisce sotto accusa; Arrestato l'attore Can Yaman in un'operazione antidroga in Turchia; Blitz antidroga a Istanbul, arrestato Can Yaman; Un posto al Sole, arriva Whoopi Goldberg: le riprese e l'incontro col cast. Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - Nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman ha recitato in diverse produzioni italiane e parla perfettamente la nostra lingua avendo studiato alla scuola italiana di Istanbul. tg24.sky.it

