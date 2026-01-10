Can Yaman arrestato in Turchia indagine sul consumo di droga

Can Yaman, noto attore turco, è stato fermato nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Istanbul. L'operazione, che ha coinvolto diversi locali notturni della città, riguarda un'indagine sul consumo di droga. Al momento, le autorità stanno approfondendo le circostanze e le eventuali responsabilità legate all'arresto dell'attore.

Il noto attore turco Can Yaman è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della procura di Istanbul che ha portato a una vasta operazione antidroga con un blitz in vari locali notturni della metropoli. Assieme a lui sono stati fermati altri sei personaggi famosi in Turchia, fra cui gli l’attrice Selen Gorguzel. Lo riportano i media nazionali. Secondo quando scrive ‘Hurriyet’ l’attore, conosciuto fra le varie cose in Italia per il suo recente ruolo da protagonista nel remake della saga di Sandokan, sarebbe stato condotto all’Istituto di medicina legale per gli esami del sangue necessari per verificare l’effettivo consumo di sostante stupefacenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Can Yaman arrestato in Turchia, indagine sul consumo di droga Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga Leggi anche: CHOC! CAN YAMAN ARRESTATO IN TURCHIA PER TRAFFICO E CONSUMO DI DROGA Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Le spranghe che la sinistra non vuole vedere; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia. Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... quotidianodipuglia.it

Can Yaman è stato arrestato in Turchia in un raid antidroga - L'attore turco Can Yaman, protagonista di Sandokan, è stato arrestato dalla polizia a Istanbul in un raid antidroga. lettera43.it

Gran choque:''Can Yaman fue detenido en una operación de drogas dirigida a celebridades!

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver inter - facebook.com facebook

Can Yaman arrestato per "consumo droga" in Turchia x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.