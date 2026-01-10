Can Yaman arrestato in Turchia è accusato di consumo di droga

L’attore turco-canadese Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine sul consumo e traffico di sostanze stupefacenti, coinvolgendo anche figure pubbliche della città. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha attirato l’attenzione dei media e sollevato questioni sulla legalità e il rispetto delle norme tra personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

Istanbul, 10 gennaio 2026 – L'attore Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Ne danno notizia i media turchi, secondo cui l'interprete dell'ultimo Sandokan è stato fermato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. Inoltre, la scorsa notta, la polizia ha inoltre effettuato blitz in nove diversi night club della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti.

