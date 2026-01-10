Can Yaman arrestato in Turchia | è accusato di consumo di droga Cosa sappiamo

L’attore italiano Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine riguardante il consumo e il traffico di droga. L’arresto si è verificato a Istanbul il 10 gennaio 2026, nell’ambito di un’operazione che coinvolge diverse personalità pubbliche e figure note del mondo dello spettacolo e dell'informazione. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di sviluppo.

Istanbul, 10 gennaio 2026 – L'attore Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Ne danno notizia i media turchi, secondo cui l’interprete dell’ultimo Sandokan è stato fermato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. Inoltre, la scorsa notta, la polizia ha inoltre effettuato blitz in nove diversi night club della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Can Yaman arrestato in Turchia: è accusato di consumo di droga. Cosa sappiamo Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia, è accusato di consumo di droga Leggi anche: Turchia, l’attore Can Yaman arrestato per consumo di droga Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Le spranghe che la sinistra non vuole vedere; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia. Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

