Can Yaman arrestato in Turchia | è accusato di consumo di droga Cosa sappiamo

Can Yaman arrestato in Turchia | è accusato di consumo di droga

10 gen 2026

L’attore italiano Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine riguardante il consumo e il traffico di droga. L’arresto si è verificato a Istanbul il 10 gennaio 2026, nell’ambito di un’operazione che coinvolge diverse personalità pubbliche e figure note del mondo dello spettacolo e dell'informazione. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di sviluppo.

Istanbul, 10 gennaio 2026 –  L'attore Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. Ne danno notizia i media turchi, secondo cui l’interprete dell’ultimo Sandokan è stato fermato questa notte insieme ad altre 6 persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. I sette arrestati stanno ora svolgendo una serie di test presso l'Istituto di medicina forense al fine di verificare se, quando e quali droghe abbiano assunto. Inoltre, la scorsa notta, la polizia ha inoltre effettuato blitz in nove diversi night club della metropoli sul Bosforo, arrestando alcuni pusher e il gestore dei locali all'interno dei quali venivano vendute sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

