Can Yaman arrestato in Turchia durante un blitz antidroga

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio, l’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul durante un’operazione antidroga condotta dalla polizia in diversi locali notturni della città. L’intervento ha coinvolto nove locali e ha portato al fermo di diverse persone, tra cui Yaman. La vicenda è ancora in fase di sviluppo, e ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime ore.

Operazione della polizia nei locali notturni di Istanbul. Questa notte, tra il 9 e il 10 gennaio, l'attore turco Can Yaman è stato fermato dalla polizia di Istanbul nell'ambito di una vasta operazione antidroga che ha interessato nove locali notturni della città. Insieme a lui è stata coinvolta anche l'attrice Selen Gorguzel, oltre ad altre cinque persone. Analisi e accertamenti dopo il fermo. Secondo quanto riportato dai media turchi, Yaman e Gorguzel sono stati accompagnati all'Istituto di medicina legale per essere sottoposti a esami del sangue. Le autorità stanno verificando l'eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

