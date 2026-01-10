Can Yaman arrestato in Turchia | coinvolto in inchiesta per traffico e consumo di droga | L' ex avvocato che è diventato una star | chi è

Sei persone, tra cui l’attore turco Can Yaman, sono state arrestate a Istanbul nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droga. L’operazione coinvolge anche altri personaggi noti, giornalisti e vip della città. Di seguito, una panoramica sulla vicenda e sul percorso di Can Yaman, ex avvocato diventato star internazionale.

