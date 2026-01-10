Can Yaman arrestato in Turchia | coinvolto in inchiesta per traffico e consumo di droga | L' ex avvocato che è diventato una star | chi è 

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sei persone, tra cui l’attore turco Can Yaman, sono state arrestate a Istanbul nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di droga. L’operazione coinvolge anche altri personaggi noti, giornalisti e vip della città. Di seguito, una panoramica sulla vicenda e sul percorso di Can Yaman, ex avvocato diventato star internazionale.

L'attore turco arrestato con altre sei persone nell'ambito di una maxi inchiesta su personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

can yaman arrestato in turchia coinvolto in inchiesta per traffico e consumo di droga l ex avvocato che 232 diventato una star chi 232160

© Xml2.corriere.it - Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in inchiesta per traffico e consumo di droga | L'ex avvocato che è diventato una star: chi è 

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga. In manette altri sei vip

Leggi anche: Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte: coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La toga procurava incarichi alla moglie. Il Csm lo caccia, la Cassazione lo salva; Attesa per Trentini, lo stillicidio di Caracas; Le spranghe che la sinistra non vuole vedere; Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia.

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga. L’attore protagonista di Sandokan ospite stasera di C’è Posta per Te è stato fermato a Istanbul - L'attore turco protagonista di Sandokan è stato fermato in un'operazione antidroga a Istanbul insieme ad altre sei persone ... ilfattoquotidiano.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga - Can Yaman, 36 anni, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip ... quotidianodipuglia.it

can yaman arrestato turchiaCan Yaman arrestato in Turchia, retata nel locale vip: "Consumo di droga" - L'attore turco Can Yaman è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefac ... iltempo.it

Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore coinvolto in un'inchiesta su traffico e consumo di droga

Video Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore coinvolto in un'inchiesta su traffico e consumo di droga

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.