Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte | l' attore è coinvolto in un' inchiesta per traffico e consumo di droga

Nella notte, l'attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine che coinvolge traffico e consumo di droga. L'operazione ha portato all'arresto di un totale di sette persone, tra cui figure note del mondo dello spettacolo, giornalisti e altri vip della città. La vicenda si inserisce in un'inchiesta più ampia, ancora in corso, che mira a fare chiarezza sui rapporti tra personaggi pubblici e sostanze stupefacenti.

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. msn.com

Can Yaman arrestato in Turchia in un'indagine sul traffico e consumo di droga - L'attore interprete della nuova serie di Sandokan, particolarmente popolare in Italia, è stato portato all'Istituto di medicina forense per svolgere dei test Can Yaman, attore turco molto popolare in ... tg24.sky.it

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. A riportare la notizia i media turchi. Yaman, popolarissimo in Italia per aver inter - facebook.com facebook

Can Yaman arrestato per "consumo droga" in Turchia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.