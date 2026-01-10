Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte | l' attore è coinvolto in un' inchiesta per traffico e consumo di droga

Nella notte, l'attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine che coinvolge traffico e consumo di droga. L'operazione ha portato all'arresto di un totale di sette persone, tra cui figure note del mondo dello spettacolo, giornalisti e altri vip della città. La vicenda si inserisce in un'inchiesta più ampia, ancora in corso, che mira a fare chiarezza sui rapporti tra personaggi pubblici e sostanze stupefacenti.

