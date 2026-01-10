Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte | coinvolto in un' inchiesta per traffico e consumo di droga

Da xml2.corriere.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, l'attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di droga. L'operazione coinvolge vari personaggi pubblici e fa parte di una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno tra figure note nel panorama locale. La notizia ha suscitato interesse e attenzione sull'attuale situazione delle sostanze stupefacenti tra i personaggi pubblici in Turchia.

L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

can yaman arrestato a istanbul nella notte coinvolto in un inchiesta per traffico e consumo di droga

© Xml2.corriere.it - Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte: coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga

Leggi anche: Can Yaman arrestato in Turchia: l'attore turco coinvolto in un'inchiesta per traffico di droga

Leggi anche: L'attore Can Yaman arrestato in Turchia: coinvolto in un'inchiesta per droga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

can yaman arrestato istanbulCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga: con lui altre sei persone, anche un'attrice - Terremoto nel mondo dello spettacolo: l'attore Can Yaman, volto amatissimo di numerose serie televisive di successo, è stato arrestato a Istanbul. leggo.it

can yaman arrestato istanbulCan Yaman, l'attore turco è stato arrestato per consumo di droga a Istanbul - L'attore turco, Can Yaman, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un' indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. tg.la7.it

can yaman arrestato istanbulCan Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga - L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul ... corriere.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.