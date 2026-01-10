Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte | coinvolto in un' inchiesta per traffico e consumo di droga

Nella notte, l'attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di droga. L'operazione coinvolge vari personaggi pubblici e fa parte di una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno tra figure note nel panorama locale. La notizia ha suscitato interesse e attenzione sull'attuale situazione delle sostanze stupefacenti tra i personaggi pubblici in Turchia.

Can Yaman, l'attore turco è stato arrestato per consumo di droga a Istanbul - L'attore turco, Can Yaman, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un' indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul. tg.la7.it

Can Yaman arrestato in Turchia per consumo di droga - L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'inchiesta sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi, giornalisti e vip di Istanbul ... corriere.it

