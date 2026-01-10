Can Yaman arrestato a Istanbul | l’attore interprete di Sandokan coinvolto in un’operazione antidroga

Can Yaman, noto attore turco e interprete di Sandokan, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'operazione antidroga. L'indagine coinvolge figure pubbliche, tra cui vip, giornalisti e personaggi dello spettacolo, ed è focalizzata sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti. La notizia ha suscitato attenzione sia in Turchia che in Italia, dove l'attore è molto seguito.

