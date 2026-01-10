Can Yaman arrestato a Istanbul | l’attore indagato per traffico e consumo di droga

Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine riguardante traffico e consumo di droga, che lo vede coinvolto insieme alla collega Selen Gorguzel. La notizia ha suscitato attenzione nel pubblico e nei media, mentre le autorità competenti continuano le verifiche per fare chiarezza sulla vicenda. Al momento, l’attore si trova sotto indagine, in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Can Yaman arrestato a Istanbul: l’attore è stato coinvolto in un’inchiesta su traffico e consumo di droga insieme alla collega Selen Gorguzel. L’attore turco Can Yaman, reduce dal successo di Sandokan e Il Turco, figura tra le sette persone fermate nella notte durante un’operazione antidroga a Istanbul. Insieme a lui anche l’attrice Selen Gorguzel. Il blitz antidroga ha coinvolto controlli in nove locali notturni. Secondo quanto riportato da fonti citate dai media turchi, i due attori sono stati accompagnati all’Istituto di medicina legale per effettuare alcuni esami del sangue. Il Turco – Can Yaman L’inchiesta riguarda presunti reati di “possesso di droghe o stimolanti per uso personale”, “agevolazione dell’uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Can Yaman arrestato a Istanbul: l’attore indagato per traffico e consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte: l'attore è coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga Leggi anche: Can Yaman arrestato a Istanbul nella notte: coinvolto in un'inchiesta per traffico e consumo di droga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Operazione antidroga a Istanbul: arrestato l’attore Can Yaman; Can Yaman arrestato, confermata la presenza dell’attore turco a ‘C’è Posta per Te’; Arrestato l'attore Can Yaman in un'operazione antidroga in Turchia; Armi clandestine nascoste in casa: arrestato a Camini un uomo insospettabile. Can Yaman arrestato a Istanbul per traffico e consumo di droga: il blitz notturno - L’attore amatissimo dal pubblico italiano finisce al centro di un’indagine delicata e complessa: tra arresti nei night club di Istanbul, test tossicologici e accuse gravi. libero.it

