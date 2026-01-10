Can Yaman arrestato a Istanbul in un' inchiesta su traffico e consumo di droga con lui altre sei persone tra cui l' attrice Selen Gorguzel

Can Yaman, attore turco, è stato arrestato a Istanbul nell'ambito di un'inchiesta su traffico e consumo di droga. Con lui sono state fermate altre sei persone, tra cui l'attrice Selen Gorguzel. Secondo le fonti, Yaman sarebbe stato trovato con alcune dosi di sostanze stupefacenti; sono in corso verifiche tramite test presso l'Istituto di medicina forense. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

L'attore turco Can Yaman è stato rilasciato dopo essere stato arrestato in un'operazione antidroga insieme ad altre sei persone. x.com

