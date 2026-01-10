Can Yaman arrestato a Istanbul | blitz antidroga travolge l’attore era tra gli ospiti di C’è posta per te
Nella notte a Istanbul, un blitz antidroga ha portato all’arresto di sette persone, tra cui l’attore Can Yaman, noto anche per la partecipazione a “C’è posta per te”. L’operazione ha coinvolto figure del mondo dello spettacolo, sollevando attenzione mediatica e riflessioni sulla presenza di sostanze illegali nel settore. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata e il consumo di droga tra le celebrità.
Operazione nella notte: sette fermi nel mondo dello spettacolo. Un’operazione antidroga condotta nella notte a Istanbul ha scosso il mondo dello spettacolo turco e internazionale. Tra le sette persone fermate figura anche Can Yaman, attore tra i più popolari degli ultimi anni e volto amatissimo dal pubblico italiano, protagonista di serie di successo come Viola come il mare, Che Dio ci aiuti 6 e, più recentemente, Sandokan. Secondo quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, che riprende la ricostruzione del quotidiano turco Hürriyet, le forze dell’ordine hanno agito su mandato della Procura di Istanbul, effettuando controlli e perquisizioni in nove locali notturni della città, noti ritrovi della movida e frequentati anche da personaggi famosi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
