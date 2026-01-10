Campionato d’inverno A Magnani la terza tappa

Federico Magnani ha vinto la terza tappa del campionato d’inverno MTB Uisp, disputata a Cala Violina. Dopo i successi nelle tappe precedenti di Claudio Fanciulli, questa gara ha visto Magnani precedere Andrea Amorevoli e Alessandro Timitilli. La competizione si è svolta su un percorso impegnativo e suggestivo, confermando il valore dei partecipanti e l’interesse crescente intorno a questa stagione.

Dopo il doppio successo di Claudio Fanciulli nelle prime due gare, Federico Magnani conquista la terza tappa del campionato d’inverno mtb Uisp sullo splendido tracciato di Cala Violina, davanti ad Andrea Amorevoli e Alessandro Timitilli. Grande vittoria per Magnani che interrompe così il dominio di Fanciulli che nelle prime due gare era stato invincibile. Sul percorso disegnato dal Team Bassi Bike tra i sentieri e gli scorci panoramici di Cala Violina e della costa di Scarlino, Magnani, portacolori di Max Lelli, ha preceduto in classifica generale Andrea Amorevoli del Bassibike Team, primo dei Master M4, e Alessandro Timitilli del Team Siena Bike, vincitore tra i Master M5. 🔗 Leggi su Lanazione.it

