Camera | domani prima edizione 2026 Montecitorio a porte aperte

Domani si svolge la prima edizione del 2026 di Montecitorio a porte aperte a Roma. L’evento, che si terrà alle 10, sarà inaugurato dalla Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Roberto Granata. Un’occasione per visitare e conoscere più da vicino uno dei principali simboli istituzionali italiani, promuovendo trasparenza e coinvolgimento con il pubblico.

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Domani la prima edizione dell'anno di Montecitorio a porte aperte. Ad aprire la manifestazione, alle ore 10, sarà la Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Roberto Granata. I partecipanti potranno assistere all'esibizione in Aula di un gruppo di musicisti del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli. Nell'occasione il percorso di visita toccherà anche il locale cosiddetto ex Cit, che si affaccia sulla Galleria dei presidenti. Qui è allestita l'opera "Sacra Famiglia" di Mario Ceroli.

