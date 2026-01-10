Camera di Commercio Caserta e Tarì filo diretto con l’Ice per formare export manager

La Camera di Commercio di Caserta, in collaborazione con Tarì e il Distretto orafo campano, avvia un percorso formativo rivolto a giovani imprenditori e laureati under 30. L’obiettivo è preparare export manager specializzati nel settore orafa, con il supporto diretto dell’Ice. Un’opportunità per acquisire competenze pratiche e avvicinarsi al mondo dell’internazionalizzazione, favorendo lo sviluppo delle imprese locali.

Intraprendere una professione dedicata all'export delle aziende orafe è una delle opportunità che la Camera di Commercio di Caserta, insieme al Tarì e al Distretto orafo campano, offre a giovani imprenditori e a tre giovani casertani under 30, laureati con padronanza della lingua inglese e tedesca. Per loro, un corso di formazione all'export con focus sul settore orafo che si svolgerà presso il Tarì, e a seguire per i neolaureati ammessi alle borse di studio un prezioso tirocinio di 2 mesi all'estero, che si concluderà con un ulteriore stage presso una delle aziende di eccellenza di gioielleria del Distretto casertano.

