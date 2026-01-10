Cambia la classifica di tappa della Dakar 2026 dopo 2 giorni | penalità cancellata il tablet era difettoso

Dopo due giorni dalla conclusione della quinta tappa della Dakar 2026, la FIA ha deciso di annullare la penalità inflitta a Nani Roma, ritenendo che il tablet difettoso abbia costituito un problema tecnico. Questa modifica comporta un aggiornamento nella classifica di tappa, sottolineando l’importanza di verifiche accurate e di condizioni tecniche trasparenti durante la competizione.

Ricky Brabec vince la tappa 6 della Dakar 2026 moto dopo la penalità a Daniel Sanders, che resta leader per 45 secondi - Ricky Brabec vince la tappa 6 Marathon della Dakar 2026 moto dopo la penalità a Daniel Sanders, che resta leader per 45 secondi ... motorbox.com

Dakar: tappa e leadership per Al-Attiyah, Brabec approfitta della penalità a Sanders - Archiviata la Marathon, la Dakar è arrivata nella capitale Riad con la sesta tappa, da quasi 330km cronometrati. sanmarinortv.sm

Serie A LBA, come cambia la classifica dopo la penalizzazione di #Trapani - facebook.com facebook

Come cambia la classifica di Serie A dopo #Inter- #Bologna x.com

