Cambia la classifica di tappa della Dakar 2026 dopo 2 giorni | penalità cancellata il tablet era difettoso
Dopo due giorni dalla conclusione della quinta tappa della Dakar 2026, la FIA ha deciso di annullare la penalità inflitta a Nani Roma, ritenendo che il tablet difettoso abbia costituito un problema tecnico. Questa modifica comporta un aggiornamento nella classifica di tappa, sottolineando l’importanza di verifiche accurate e di condizioni tecniche trasparenti durante la competizione.
Dakar 2026, ribaltata la quinta tappa due giorni dopo il traguardo: FIA annulla la penalità a Nani Roma per tablet difettoso. Classifica corretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
