Calciomercato Torino si scalda la pista Mandas | Baroni spinge ecco la strategia del tecnico

Il calciomercato invernale 2026 si intensifica, con il Torino che valuta con attenzione la pista Mandas. Allenatore Baroni spinge per rafforzare la rosa e ha definito una strategia mirata a integrare il giovane talento. La trattativa tra Roma e Torino si fa più concreta, mentre le prossime settimane saranno decisive per le decisioni finali. Un momento di attenzione per i tifosi granata, alla ricerca di continuità e crescita.

Calciomercato Torino, Mandas diventa la pista calda in casa granata: Baroni accelera e definisce la sua strategia Il calciomercato invernale 2026 entra nel vivo e uno degli assi più caldi è quello tra Roma e Torino. Al centro delle manovre granata c’è la questione portiere, con un nome che sta rapidamente diventando la prima scelta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, si scalda la pista Mandas: Baroni spinge, ecco la strategia del tecnico Leggi anche: Juve Torino, Baroni fa una sorpresa alla squadra dopo il pareggio del derby: la decisione dell’ex tecnico della Lazio. Ecco cos’ha fatto Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: non solo Adeyemi! Si scalda la pista di Frendrup: le ultime sui nerazzurri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma, accordo con l'Atletico per Raspadori su cui però c'è anche la Lazio; Sampdoria, prende quota la pista Viti: i dettagli –. Calciomercato Torino, Mandas diventa la pista calda in casa granata: Baroni accelera e definisce la sua strategia - Calciomercato Torino, Mandas diventa la pista calda in casa granata: Baroni accelera e definisce la sua strategia Il calciomercato invernale 2026 entra nel vivo e uno degli assi più caldi è quello tra ... calcionews24.com

Torino, Petrachi a caccia di rinforzi: spunta Vitor Carvalho - Per il centrocampo si segue la pista che porta a Vitor Carvalho, centrocampista brasiliano classe '97 di proprietà del Braga. fantacalcio.it

Calciomercato Torino, Petrachi si muove: le operazioni in ballo, in entrata e in uscita, per la finestra di gennaio. I nomi caldi - Calciomercato Torino, Petrachi si muove: le operazioni in ballo, in entrata e in uscita, per la finestra di gennaio. calcionews24.com

Occhi su due mancini, chi arretrato e chi avanzato... E in uscita Le novità del giorno #ToroNews #TorinoFC Il punto sul #calciomercato del #Torino - facebook.com facebook

Calciomercato Torino: ecco la prima ufficialità, avanti tutta per #Ricardo Occhi su due mancini, chi arretrato e chi avanzato... E in uscita Le novità del giorno #ToroNews #TorinoFC Il punto sul #calciomercato del #Torino x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.