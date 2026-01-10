Calciomercato Ternana le Fere alla ricerca di rinforzi dalla Serie B Brutta prova ad Ascoli | il riscatto deve arrivare dalla Coppa

La Ternana si prepara a rinforzare la rosa con elementi provenienti dalla Serie B, in risposta alla recente sconfitta ad Ascoli. Dopo tre mesi, le Fere devono trovare una nuova motivazione, puntando sulla Coppa e sugli obiettivi di recupero in campionato. La squadra cerca di risollevarsi e di rispondere alle sfide della stagione con interventi mirati e un rinnovato spirito di gruppo.

La Ternana è uscita sconfitta per 1-0 dalla trasferta di Ascoli, primo risultato negativo del girone di ritorno e zero punti in una gara lontana dalle mura amiche dopo tre mesi (l'ultima sconfitta era stata a Ravenna a fine settmbre). Oltre il risultato, come affermato anche da mister Liverani.

