calciomercato roma anche il parma irrompe su schjelderup

La Roma continua a monitorare il calciomercato in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti dalla società giallorossa si aggiunge Andreas Schjelderup, giovane esterno del Benfica nato nel 2004. Nel frattempo, anche il Parma si è inserito nella corsa al calciatore, che potrebbe cambiare maglia nel prossimo mercato. La situazione rimane da seguire con attenzione per eventuali sviluppi.

Altro nome nel radar offensivo della Roma. A Trigoria viene monitorata la situazione di Andreas Schjelderup, esterno classe 2004 in uscita dal Benfica. Il profilo è seguito come opzione alternativa nel caso non si sblocchino le piste principali per l’attacco. Il norvegese ha trovato poco spazio in Portogallo e non rientra nel progetto a lungo termine: per questo il Benfica ha aperto a una soluzione in prestito con diritto di riscatto. La concorrenza è già attiva. Oltre alla Roma, si sono mossi Parma e West Ham United, pronti a inserirsi. La valutazione complessiva dell’operazione ruota attorno ai 15 milioni, con percentuale sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

