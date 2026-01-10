Il calciomercato di gennaio si apre con le prime mosse che, seppur contenute, offrono uno sguardo sulle strategie dei club. Tra idee, attese e questioni ancora da risolvere, queste manovre rappresentano un momento importante per definire le future linee di intervento nel mercato. Analizzare le prime mosse permette di comprendere meglio le direzioni prese dalle squadre in questa fase di metà stagione.

l mercato di gennaio ha acceso i motori senza fare rumore, ma le prime manovre raccontano già molto delle strategie dei club. Non annunci fragorosi, bensì sondaggi mirati, idee che maturano e trattative che restano sospese in attesa dell’incastro giusto. È la fase in cui si studia più di quanto si affondi, ma ogni segnale va letto con attenzione. Genoa, Zapata è più di una suggestione. Il Genoa guarda avanti e valuta un profilo che garantisca peso specifico al reparto offensivo. Duvan Zapata è un nome che circola per esperienza e struttura, non per opportunismo. Al Torino il colombiano non sta vivendo una stagione brillante in termini numerici, ma il suo curriculum resta solido. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Calciomercato, prime manovre di gennaio: idee, attese e nodi da sciogliere

Leggi anche: Chivu Inter, diversi nodi da sciogliere per gennaio: si pensa a queste possibilità

Leggi anche: Rottamazione quinqies, al via da gennaio 2026: attese le prime adesioni per bloccare pignoramenti e fermi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ternana: prime manovre in uscita. Bianay Balcot torna al Torino; Torna Calciomercato-L'Originale. Si parte da Milano, chiusura a San Martino di Castrozza; Calciomercato Serie C girone B, le ultime trattative al 2 gennaio; E’ il primo colpo 2026, i bianconeri tremano: Inter scatenata.

Calciomercato live 8 gennaio: tante trattative in piedi, il Cagliari su Nicolussi Caviglia - Mercato invernale già acceso: tra affari chiusi, colpi ufficiali e trattative in corso, i club iniziano a muoversi per rinforzare le rose. it.blastingnews.com