Calciomercato prime manovre di gennaio | idee attese e nodi da sciogliere
Il calciomercato di gennaio si è avviato con le prime mosse, segnando l'inizio delle trattative ufficiali. Sebbene ancora in fase embrionale, le operazioni in corso offrono uno sguardo sulle strategie dei club e sui possibili sviluppi della sessione di mercato. In questo articolo, analizzeremo le idee principali, le attese e i nodi ancora da sciogliere per comprendere meglio le dinamiche di questa fase.
l mercato di gennaio ha acceso i motori senza fare rumore, ma le prime manovre raccontano già molto delle strategie dei club. Non annunci fragorosi, bensì sondaggi mirati, idee che maturano e trattative che restano sospese in attesa dell’incastro giusto. È la fase in cui si studia più di quanto si affondi, ma ogni segnale va letto con attenzione. Genoa, Zapata è più di una suggestione. Il Genoa guarda avanti e valuta un profilo che garantisca peso specifico al reparto offensivo. Duvan Zapata è un nome che circola per esperienza e struttura, non per opportunismo. Al Torino il colombiano non sta vivendo una stagione brillante in termini numerici, ma il suo curriculum resta solido. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
