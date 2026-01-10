Calciomercato Milan per Maignan ostacolo commissioni Di Marzio | Sono saltate trattative per questo…

Gianluca Di Marzio ha commentato le difficoltà nel rinnovo di Mike Maignan con il Milan, evidenziando come alcune trattative siano state interrotte a causa di questioni legate alle commissioni. La situazione riguarda specificamente il calciomercato dei rossoneri, con attenzione alle negoziazioni in corso e agli ostacoli incontrati. Restano da seguire gli sviluppi sulla futura permanenza del portiere francese in rossonero.

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato del rinnovo di Mike Maignan con la maglia del Milan durante 'Calciomercato L'originale'. Ecco le sue parole.

