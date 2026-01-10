Calciomercato Juve Sky | spunta Gudmundsson tra Chiesa Maldini e Carrasco

Sul calciomercato della Juventus, si aggiunge il nome di Gudmundsson tra i possibili acquisti, affiancandosi a Chiesa, Maldini e Carrasco. La società valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa, mantenendo un profilo sobrio e attento alle opportunità di mercato. Le trattative sono ancora in fase preliminare e richiedono ulteriori valutazioni prima di eventuali sviluppi ufficiali.

Calciomercato Juve, Sky: anche Gudmundsson tra Chiesa, Maldini e Carrasco. Prosegue la ricerca del vice Yildiz da parte del club. La dirigenza della Juventus è al lavoro per completare lo scacchiere offensivo di Luciano Spalletti, con l'obiettivo prioritario di individuare un "vice-Yildiz". Il giovane talento turco è diventato un perno inamovibile della squadra, ma la necessità di gestire le energie in vista di una seconda parte di stagione densa di impegni spinge il club a cercare un'alternativa di qualità che accetti la formula del prestito. Il nodo Federico Chiesa. Il nome più suggestivo resta quello di Federico Chiesa.

