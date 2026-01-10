Calciomercato Juve, Schade è nel mirino delle big, costo elevato per un talento di grande prospettiva. La ricerca di nuovi talenti per potenziare le corsie esterne della Juventus non conosce confini geografici. Se le piste italiane come quella di Maldini offrono certezze immediate, lo sguardo vigile del responsabile dell’area sportiva Damien Comolli si spinge con decisione oltremanica, dove la Premier League continua a mettere in vetrina prospetti di assoluto valore atletico e tecnico. Tra i nomi evidenziati con inchiostro rosso sul taccuino della dirigenza bianconera spicca prepotentemente quello di Kevin Schade, attaccante esterno attualmente in forza al Brentford. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il talento del Brentford è nel mirino delle big: i bianconeri osservano ma il prezzo è elevato. Chi è