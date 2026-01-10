Calciomercato Inter Valentin Carboni al Racing | tutti i dettagli

Valentin Carboni torna all'Inter dopo un prestito al Genoa, conclusosi senza i risultati sperati. Dopo sei mesi in Liguria, il giovane talento argentino si trasferisce nuovamente in patria, questa volta al Racing Club. La cessione permette a Carboni di proseguire il suo sviluppo in Argentina, mantenendo l’obiettivo di consolidarsi come giocatore di livello internazionale.

