Calciomercato Inter Valentin Carboni al Racing | tutti i dettagli

Valentin Carboni torna all'Inter dopo un prestito al Genoa, conclusosi senza i risultati sperati. Dopo sei mesi in Liguria, il giovane talento argentino si trasferisce nuovamente in patria, questa volta al Racing Club. La cessione permette a Carboni di proseguire il suo sviluppo in Argentina, mantenendo l’obiettivo di consolidarsi come giocatore di livello internazionale.
Nel calciomercato estivo era passato in prestito dall' Inter al Genoa: dopo sei mesi non proprio soddisfacenti sotto la Lanterna, Valentin Carboni è tornato alla base ma solo per continuare il suo percorso di crescita in Argentina.
