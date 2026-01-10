Calciomercato Inter Romano interviene su Holm | Accostato all’Inter…

L'Inter resta al centro delle attenzioni del calciomercato, in particolare per la ricerca di un esterno da inserire nella rosa. Recenti aggiornamenti riguardano il nome di Holm, con Romano che ha commentato le voci di un possibile trasferimento. La società nerazzurra monitora attentamente le opportunità per rafforzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a essere al centro delle voci di mercato, soprattutto per quanto riguarda la ricerca di un esterno in vista delle prossime sessioni. Nelle ultime ore si era fatto con insistenza il nome di Emil Holm, laterale del Bologna, accostato ai nerazzurri come possibile rinforzo per le corsie. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato Fabrizio Romano, intervenuto per ridimensionare le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Secondo l’esperto di mercato, al momento non ci sono segnali concreti che portino a una trattativa tra Inter e Bologna. “ È stato accostato all’Inter, ma non mi risulta che stiano lavorando all’operazione Holm. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

