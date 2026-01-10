Calciomercato Inter Davide Frattesi piace al Nottingham Forest

Il calciomercato dell'Inter vede tra i nomi più discussi quello di Davide Frattesi, il centrocampista nerazzurro che desta interesse all’estero. La sua presenza in campo e il potenziale ancora inespresso attirano l’attenzione del Nottingham Forest, che valuta un possibile trasferimento. Con il suo ruolo strategico e la crescita dimostrata, Frattesi rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti per le società interessate.

Vuoi per il basso minutaggio, vuoi per l'alto potenziale, è sicuramente il giocatore nerazzurro con più occhi addosso da parte delle altre squadre. Sono tante le voci di calciomercato che girano attorno all'incursore dell' Inter Davide Frattesi. L'ultima arriva dall'Inghilterra. L'interesse del Nottingham Forest Come riporta SportMediaset, infatti, " il centrocampista azzurro

