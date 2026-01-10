Calciomercato Inter dall’Inghilterra assicurano | l’ultimo nome per la difesa è Calvin Bassey I dettagli

Sul calciomercato dell'Inter, si segnala l'interesse per Calvin Bassey del Fulham, secondo fonti inglesi. Il club nerazzurro valuta questa opzione come possibile rinforzo per la linea difensiva, considerando le esigenze di rafforzamento della rosa. Restano da definire i dettagli dell’eventuale operazione e le tempistiche di un eventuale trasferimento.

Inter News 24 Calciomercato Inter, indiscrezione dall’Inghilterra: il nome nuovo per la difesa dei nerazzurri è Calvin Bassey del Fulham. L’Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di un difensore fisico e polivalente. L’ultimo profilo emerso con forza è quello di Calvin Bassey, centrale nigeriano del Fulham. Nato ad Aosta nel 1999 (circostanza che lo rende particolarmente interessante anche in ottica liste, essendo cresciuto in Italia prima del trasferimento in Inghilterra), Bassey si sta imponendo come uno dei difensori più affidabili della Premier League. Calciomercato Inter, il Fulham fa muro: niente cessione a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

