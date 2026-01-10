Calciomercato Inter dall’Inghilterra assicurano | l’ultimo nome per la difesa è Calvin Bassey I dettagli

Da internews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul calciomercato dell'Inter, si segnala l'interesse per Calvin Bassey del Fulham, secondo fonti inglesi. Il club nerazzurro valuta questa opzione come possibile rinforzo per la linea difensiva, considerando le esigenze di rafforzamento della rosa. Restano da definire i dettagli dell’eventuale operazione e le tempistiche di un eventuale trasferimento.

Inter News 24 Calciomercato Inter, indiscrezione dall’Inghilterra: il nome nuovo per la difesa dei nerazzurri è Calvin Bassey del Fulham. L’Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di un difensore fisico e polivalente. L’ultimo profilo emerso con forza è quello di Calvin Bassey, centrale nigeriano del Fulham. Nato ad Aosta nel 1999 (circostanza che lo rende particolarmente interessante anche in ottica liste, essendo cresciuto in Italia prima del trasferimento in Inghilterra), Bassey si sta imponendo come uno dei difensori più affidabili della Premier League. Calciomercato Inter, il Fulham fa muro: niente cessione a gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter dall8217inghilterra assicurano l8217ultimo nome per la difesa 232 calvin bassey i dettagli

© Internews24.com - Calciomercato Inter, dall’Inghilterra assicurano: l’ultimo nome per la difesa è Calvin Bassey. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Milan, riproposto un attaccante nelle ultime ore. Rispunta un nome dall’Inghilterra…

Leggi anche: Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: gioca in Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Calciomercato Inter, spunta il nome per il post Sommer è un big della Premier League

Video Calciomercato Inter, spunta il nome per il post Sommer è un big della Premier League

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.