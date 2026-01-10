Il calciomercato del Cagliari si concentra sull’obiettivo principale per il prossimo gennaio. La società si muove per rinforzare la rosa, nonostante la forte concorrenza di due club rivali. Le novità emergono mentre l’infermeria si riempie, spingendo il club a prendere decisioni mirate per affrontare la seconda parte della stagione.

Calciomercato Cagliari: ecco l’obiettivo numero uno per gennaio! Ma c’è la concorrenza di altri due club, tutti gli aggiornamenti L’infermeria piena fa scattare l’allarme rosso e il Cagliari corre ai ripari. La dirigenza sarda è attivamente impegnata sul mercato per puntellare una linea mediana ridotta all’osso dagli infortuni che hanno colpito la rosa nelle ultime . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari: è lui l’obiettivo numero uno per gennaio! Occhio alla concorrenza di altri due club, novità importanti

Leggi anche: Calciomercato Inter, Ordonez obiettivo numero uno per rinforzare la difesa. Il piano per gennaio!

Leggi anche: Zirkzee Juve: l’ex obiettivo bianconero è scontento al Manchester United! A gennaio cambia aria? Ecco i club interessati, novità importanti sul suo futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Cagliari: il Torino pensa a PRATI

Il calciomercato del Cagliari mi sta piacendo, e non è facile ironia. É vero che non è arrivato nessuno ma si sta lavorando per fare cose sensate, evitando acquisti costosi e poco funzionali. La linea tracciata è chiara, giocatori giovani e possibilmente italiani o c - facebook.com facebook

Calciomercato #Cagliari Idea clamorosa x.com