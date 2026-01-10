Calcio vittorie di Roma e Atalanta nel 20° turno di Serie A Pari tra Como e Bologna

Si è concluso il sabato della 20ª giornata di Serie A 2025-2026, con quattro partite disputate. La Roma e l’Atalanta hanno ottenuto vittorie importanti, entrambe in casa, mentre Como e Bologna hanno pareggiato. La giornata ha offerto risultati significativi per la classifica, evidenziando l’equilibrio e la competitività del campionato.

Si è chiuso il sabato della 20ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026, con quattro incontri che hanno premiato soprattutto Roma e Atalanta, entrambe capaci di sfruttare il fattore campo. All’Olimpico i giallorossi superano il Sassuolo per 2-0, con il match deciso nella ripresa. Al 76’ è il francese Manu Koné a sbloccare il risultato, servito da Matías Soulé; tre minuti più tardi è lo stesso argentino a trovare la via del gol, finalizzando l’assist di Stephan El Shaarawy. Tre punti pesanti per la squadra capitolina, che sale momentaneamente al terzo posto con 39 punti, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, vittorie di Roma e Atalanta nel 20° turno di Serie A. Pari tra Como e Bologna Leggi anche: Calcio, tris di Napoli e Bologna. Pari tra Fiorentina e Juventus nel 12° turno di Serie A Leggi anche: Calcio femminile, vittorie di Roma e Juventus nel 3° turno. Napoli ko e pari dell’Inter Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atalanta-Roma 1-0: Scalvini gol e polemiche, ritorno amaro per Gasperini a Bergamo; Atalanta Roma in tv e streaming: dove vedere la partita; Gasp, ritorno amaro a Bergamo: alla Dea basta un gol di Scalvini. Ma quante polemiche...; Atalanta-Roma, il ritorno di Gasp. Atalanta-Roma 1-0, gol e highlights: decisivo Scalvini - Dopo un lungo check al Var, è stato chiamato Fabbri al monitor ed è stato rilevato un fuorigioco dell'attaccante ... sport.sky.it

Dove vedere Atalanta-Roma in tv - 45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW ... sport.sky.it

Atalanta-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Atalanta- sport.virgilio.it

Calcio d’inizio alle 14.30: solita emergenza, ma la squadra di Corini punta ad allungare la striscia di vittorie e blindare il secondo posto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.