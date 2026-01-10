Calcio Udinese-Pisa 2-2 | Meister firma il pari al Friuli

L'incontro tra Udinese e Pisa, terminato 2-2 al Friuli, ha offerto una partita equilibrata e appassionante. La sfida, giocata al Bluenergy Stadium, ha visto entrambe le squadre ottenere un punto, con momenti di grande intensità e diverse occasioni da rete. Un risultato che rispecchia l’andamento del match, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da una buona prova complessiva delle due contendenti.

Roma, 10 gen. (askanews) – Finisce 2-2 una partita ricca di colpi di scena al Bluenergy Stadium, con Udinese e Pisa che si dividono la posta dopo novanta minuti intensi. A sbloccarla è Tramoni nel primo tempo con un destro all'incrocio, ma i friulani reagiscono subito: Kabasele pareggia di testa su corner e Davis, dal dischetto, completa il sorpasso prima dell'intervallo. Nella ripresa il Pisa cresce e trova il meritato 2-2 con Meister (67?), il più rapido ad avventarsi sulla respinta di Okoye. Da lì in poi è un susseguirsi di occasioni: palo di Meister, Udinese a un passo dal colpo con Atta (legno) e Davis che spreca da pochi passi.

