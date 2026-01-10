Calcio serie C per il Grifo un' occasione storica Tedesco | Il Bra è una squadra che lotta non sottovalutiamola

Il Perugia affronterà il match contro il Bra, squadra con il peggior rendimento esterno del girone B, in un’occasione importante per la stagione. Tedesco ha sottolineato che il calcio è imprevedibile e che il Bra, nonostante le difficoltà, è una squadra combattiva. Per i biancorossi, questa partita rappresenta una possibilità di rilancio e di cambiare marcia in campionato.

L'occasione per svoltare è dietro l'angolo e il Perugia ha il chiaro compito di sfruttarla. Il prossimo avversario, il Bra, si presenterà al Curi con il peggior rendimento esterno del girone B (soltanto 2 punti in cascina), ma c'è poco da fidarsi.Chi rischia di affondare, o quantomeno di trovarsi.

Calcio serie C, per il Grifo un colpaccio che ci voleva proprio: salvezza ora a portata di mano - Le ultime vicende hanno unito ancora di più il gruppo, che ora può veramente sperare di perseguire l'obiettivo. perugiatoday.it

Calciomercato serie C, prima operazione in vista: Nepi verso il Grifo, Ogunseye al Giugliano - In dirittura d'arrivo la chiusura per il nuovo attaccante, che sarà complementare a Montevago e domani potrebbe allenarsi con i biancorossi. today.it

