Calcio Serie C c’è il derby Il Renate nella tana della Giana Foschi punta su bomber Karlsson

Nel prossimo turno di Serie C, il derby tra Giana e Renate si presenta come un confronto importante. La Giana, reduce da due sconfitte consecutive, cerca di risollevarsi, mentre il Renate, forte delle recenti vittorie, si presenta in buona forma. Foschi punta sul bomber Karlsson per cercare di ottenere un risultato positivo in trasferta. Una sfida che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre.

La Giana ha perso le ultime due partite, il Renate, al contrario, ha vinto sia a Busto Arsizio che contro la Pergolettese in casa sette giorni fa. Gode di buona salute e di ottimo morale anche perché si appresta a giocare un match storico mercoledì pomeriggio a Meda contro il Latina valido per l’andata della semifinale della Coppa Italia di Lega Pro. Ma prima c’è il derby di Gorgonzola (oggi ore 14.30) e Luciano Foschi non vuole lasciare nulla d’intentato anche in campionato dove proprio settimana scorsa ha scavalcato la squadra di Vinicio Espinal ferma a 26 punti, due in meno del Renate. Che vuole consolidare la sua posizione playoff in quello che è il 21esimo rendez-vous tra Renate e Giana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

