calcio seconda categoria castellina atteso dalla grevigiana sarteano radicofani

Domani alle 14:30 si svolge la sedicesima giornata di Calcio in Seconda Categoria. Tra le gare in programma, Castellina attende la visita della Grevigiana, mentre Sarteano sfida Radicofani. Questi incontri segnano il ritorno in campionato, offrendo l’opportunità di consolidare le posizioni in classifica. Un momento importante per tutte le squadre coinvolte, in un contesto di competizione e crescita sportiva.
Inizia il ritorno in Seconda categoria. Domani alle 14,30 gli incontri della sedicesima di campionato. Nel girone E il Gracciano affronta allo stadio Gino Manni la Virtus Bronzetto: i valdelsani (a quota nove, frutto di altrettanti risultati di parità) cercano il primo successo. Derby chiantigiano per il Castellina, ospite della Grevigiana vice capolista impegnata nell’inseguimento al Real Peretola distanziato di una sola lunghezza. Lo Staggia è di scena in trasferta, a Mercatale Val di Pesa. Uno sguardo al girone L con la leader Fonte Belverde ospite di una sempre insidiosa Valdichiana. Olimpic Sarteano, numero 2 del raggruppamento, pronta a ricevere la Nuova Radicofani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
