Dal 9 all’11 gennaio, su Sky e NOW, torna il calcio internazionale con la 16ª giornata di Bundesliga. Dopo la pausa natalizia, il campionato tedesco riprende le partite in diretta, offrendo agli appassionati un fine settimana all’insegna del calcio europeo. Un’occasione per seguire le gare live e aggiornarsi sui risultati, in un weekend dedicato alle sfide più interessanti del torneo.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 9 a domenica 11 gennaio si gioca la 16esima giornata di Bundesliga, di nuovo incampo dopo la pausa natalizia. Si parte forte già domani alle 20.30 con Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund, su Sky Sport Arena. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Calcio: alle 15.30 in scena St. Pauli-Lipsia, mentre alle 18.30 sarà la volta di Bayer Leverkusen-Stoccarda. Domenica alle 15.30 la sfida tra Borussia Mönchengladbach e Augsburg (Sky Sport Mix), mentre alle 17.30 in campo il Bayern Monaco capolista, impegnato in casa contro il Wolfsburg su Sky Sport Max. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (9 - 11 Gennaio 2026) - weekend in diretta con Bundesliga

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (2 - 4 Gennaio 2026) - in diretta Premier League e Ligue 1

Leggi anche: Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Capodanno su Sky: 4 partite di Premier League; Offerte Sky, DAZN e TIMVISION a gennaio 2026; Da domani a lunedì tutte le 32 gare della Fa Cup in streaming su Dazn e Discovery+; Fulham-Liverpool live: streaming gratis e diretta TV del match di Premier League.

Calcio streaming - Calcio streaming: i siti legali dove vedere le partite in diretta live | Serie A e B | Champions League ed Europa League. tpi.it

Calcio Estero live Sky e NOW (6 - 8 Gennaio 2026) - in Premier League Arsenal-Liverpool Sotto i riflettori il 21º turno di Premier League con West Ham-Forest, City-Brighton, Chelsea a Fulham e United a Burnley, live su Sky Sport e in streaming su NOW. Un n - facebook.com facebook

“Andiamo all’estero per aprirci a nuovi mercati e dare valore al calcio italiano”. Come no. Abbiamo giocato la Supercoppa in USA (1993, 2003), Libia (2002), Cina (2009, 2011, 2012, 2015), Qatar (2014, 2016), Arabia (2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025) e or x.com