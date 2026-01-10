Calcio | dimissioni e crisi di pianto le carte dell' inchiesta che scuote il mondo degli arbitri

Da agi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta sulle recenti dimissioni nel mondo arbitrale rivela un clima di tensione e criticità. Secondo quanto riportato, il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, avrebbe adottato modalità aggressive e minacciose per indurre alcuni dirigenti alle dimissioni. Questi sviluppi evidenziano le difficoltà interne e il momento di crisi che attraversa l’istituzione, sollevando interrogativi sulla gestione e sul futuro del settore arbitrale nel calcio italiano.

AGI - Il presidente dell’ AIA,  Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle  dimissioni  con modalità aggressive e minacciose diversi  dirigenti arbitrali ”. “Nego assolutamente di essere l’autore e disconosco sia il contenuto dell'esposto sia la sigla apposta in calce allo stesso”. Nasce da un’accusa contenuta in una  denuncia  firmata  Roberto Patrassi  seguita da un clamoroso dietro-front, con disconoscimento d’identità, l’ inchiesta  che sta scuotendo il  mondo arbitrale  e che potrebbe portare nell’udienza del 12 gennaio, davanti al  Tribunale Federale, alla condanna e alla decadenza di Antonio Zappi. 🔗 Leggi su Agi.it

calcio dimissioni e crisi di pianto le carte dell inchiesta che scuote il mondo degli arbitri

© Agi.it - Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il mondo degli arbitri

Leggi anche: Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il modo degli arbitri

Leggi anche: Inchiesta arbitri, Zappi aveva inviato messaggi in cui suggeriva come scrivere le dimissioni (Repubblica)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

calcio dimissioni crisi piantoCalcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il mondo degli arbitri - Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle dimissioni con modalità aggressive e minacciose diversi dirigenti arbitrali”. msn.com

Dal pianto al rimpianto - Mi perdonerete se dedico il primo pensiero a Galeone del quale in queste pagine Mimmo Carratelli offre un ricordo talmente ricco da marcare una differenza abissale tra un (il) giornalista sportivo ... corrieredellosport.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.