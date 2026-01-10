Calcio | dimissioni e crisi di pianto le carte dell' inchiesta che scuote il mondo degli arbitri

L'inchiesta sulle recenti dimissioni nel mondo arbitrale rivela un clima di tensione e criticità. Secondo quanto riportato, il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, avrebbe adottato modalità aggressive e minacciose per indurre alcuni dirigenti alle dimissioni. Questi sviluppi evidenziano le difficoltà interne e il momento di crisi che attraversa l’istituzione, sollevando interrogativi sulla gestione e sul futuro del settore arbitrale nel calcio italiano.

AGI - Il presidente dell’ AIA, Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle dimissioni con modalità aggressive e minacciose diversi dirigenti arbitrali ”. “Nego assolutamente di essere l’autore e disconosco sia il contenuto dell'esposto sia la sigla apposta in calce allo stesso”. Nasce da un’accusa contenuta in una denuncia firmata Roberto Patrassi seguita da un clamoroso dietro-front, con disconoscimento d’identità, l’ inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale e che potrebbe portare nell’udienza del 12 gennaio, davanti al Tribunale Federale, alla condanna e alla decadenza di Antonio Zappi. 🔗 Leggi su Agi.it

