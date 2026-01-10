Calcio Como-Bologna 1-1 | Baturina firma il pari al 94’

Nel match tra Como e Bologna termina 1-1, con il gol di Baturina al 94’ che permette ai padroni di casa di pareggiare. La partita, caratterizzata da episodi e nervosismo, si conclude con un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre. Un pareggio che mantiene incerte le posizioni in classifica, mentre il finale riserva una beffa per il Bologna.

Roma, 10 gen. (askanews) – Beffa nel finale per il Bologna, ripreso 1-1 dal Como al 90’+4? al termine di una gara segnata da episodi e nervosismo. A decidere è Baturina, appena entrato, che trova il pari con un destro sotto l’incrocio dopo aver controllato il pallone sul vertice destro dell’area. I rossoblù erano passati in vantaggio a inizio ripresa con Cambiaghi (49?), bravo a sfruttare un errore in costruzione dei padroni di casa. Lo stesso Cambiaghi, però, al 60? lascia il Bologna in dieci dopo il Var: inizialmente ammonito, viene poi espulso per reazione su Van der Brempt. Poco prima, Abisso aveva anche concesso e poi revocato un rigore al Como dopo review. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Il Como risponde al Bologna e pareggia al 94' con il subentrato Baturina Leggi anche: Pomeriggio agrodolce a Como: rossoblù raggiunti al 94’ da un super gol di Baturina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Como-Bologna: Match Preview; Como-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Il Como riacciuffa il Bologna (in 10) al 94'; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video). Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it

Como-Bologna 1-1, Italiano: "Ci siamo imborghesiti dopo la Supercoppa, ora stiamo tornando" - Il tecnico rossoblù ha analizzato il pareggio contro i Lariani, arrivato in extremis con un eurogol di Baturina, sottolineando come la prestazione dei suoi faccia ben sperare per il futuro ... sport.quotidiano.net

Le pagelle di Como-Bologna 1-1: Baturina provvidenziale, Cambiaghi croce e delizia, Douvikas non gira - Nico Paz sfortunato, Jesus Rodriguez imprendibile, male Douvikas. eurosport.it

#ComoBologna | corretto non assegnare il calcio di rigore al 64 al Como: non c’è una reale trattenuta e non c’è alcun contatto basso ( DAZN). Rivedibile (e sono generoso) invece l’annuncio fatto dopo la OFR #SerieAEnilive x.com

Domani l'ultimo saluto a Carlo Corti, storico collaboratore del Calcio Como - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.