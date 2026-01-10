Calcio a 5 serie C Il Forlì torna in campo Preso il giovane Samorì
Oggi riprendono i campionati di serie C di calcio a cinque. Il Forlì, attualmente quarto in classifica, torna in campo a Guastalla, sul parquet dello Shqiponja, per la prima giornata di ritorno. La squadra si prepara ad affrontare le sfide del campionato, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e proseguire nel percorso di crescita, anche grazie all’ingaggio del giovane Samorì.
Ripartono oggi campionati di serie C di calcio a cinque. Serie C1. Il Forlì, quarto in classifica, riprende oggi il campionato a Guastalla sul parquet del Shqiponja con la prima giornata di ritorno. In campo il nuovo arrivato Nicola Samorì: il centrale difensivo forlivese, classe 2006, è stato prelavato dal Cesena dove ha già esordito nel campionato di serie A2 Élité; nella squadra Under 19 cesenate ha segnato cinque reti. Il giovane talento arriva in prestito. Si è registrata la partenza di Marco Castorri, punto di forza del quintetto di Gottuso col quale ha vinto coppa Velez e centrato la recente Final Four di coppa Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio a 5, il Forlì in trasferta contro il Futsal Shqiponja: in biancorosso c'è il giovane Nicola Samorì
Leggi anche: Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri: "Un esempio dentro e fuori dal campo"
