Oggi riprendono i campionati di serie C di calcio a cinque. Il Forlì, attualmente quarto in classifica, torna in campo a Guastalla, sul parquet dello Shqiponja, per la prima giornata di ritorno. La squadra si prepara ad affrontare le sfide del campionato, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione e proseguire nel percorso di crescita, anche grazie all’ingaggio del giovane Samorì.

Ripartono oggi campionati di serie C di calcio a cinque. Serie C1. Il Forlì, quarto in classifica, riprende oggi il campionato a Guastalla sul parquet del Shqiponja con la prima giornata di ritorno. In campo il nuovo arrivato Nicola Samorì: il centrale difensivo forlivese, classe 2006, è stato prelavato dal Cesena dove ha già esordito nel campionato di serie A2 Élité; nella squadra Under 19 cesenate ha segnato cinque reti. Il giovane talento arriva in prestito. Si è registrata la partenza di Marco Castorri, punto di forza del quintetto di Gottuso col quale ha vinto coppa Velez e centrato la recente Final Four di coppa Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 serie C. Il Forlì torna in campo. Preso il giovane Samorì

Leggi anche: Calcio a 5, il Forlì in trasferta contro il Futsal Shqiponja: in biancorosso c'è il giovane Nicola Samorì

Leggi anche: Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri: "Un esempio dentro e fuori dal campo"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calcio a 5, Coppa Italia Serie C1: la Polisportiva Chignolese vince il trofeo. Superata con un poker la Derviese in finale; Calcio a 5 / Serie C1 e C2 25/26, programma e arbitri della 14^ giornata: il 2026 parte con grandi sfide; Giornata di finali per il Calcio a 5: le vincitrici della giornata di ieri!; Calcio a 5 / Domani iniziano le Finals Cup 2026 a Cerreto d'Esi: fari sui derby dei Quarti di Finale di Coppa Italia Serie C Marche.

Calcio Serie C, c’è il derby. Il Renate nella tana della Giana. Foschi punta su bomber Karlsson - La Giana ha perso le ultime due partite, il Renate, al contrario, ha vinto sia a Busto Arsizio che contro ... ilgiorno.it