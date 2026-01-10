Calci e pugni per sfondare la porta della madre per avere soldi | arrestato
Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Nucleo radiomobile per tentata estorsione. L’individuo ha tentato di sfondare la porta di casa della madre con calci e pugni, nel tentativo di ottenere denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.
Calci e pugni per sfondare la porta di casa della madre ed estorcerle (ancora) denaro. Un uomo di 28 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio a Milano dai carabinieri del Nucleo radiomobile con l'accusa di tentata estorsione.Minacce e violenza per avere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
