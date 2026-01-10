Calci e pugni per sfondare la porta della madre per avere soldi | arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Nucleo radiomobile per tentata estorsione. L’individuo ha tentato di sfondare la porta di casa della madre con calci e pugni, nel tentativo di ottenere denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Tenta di sfondare a calci la porta dell’ex - Nei guai un trentenne italiano che è stato denunciato per vari reati e a cui è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico. ilrestodelcarlino.it

Aggredirono un quarantenne con calci, pugni e un’arma da taglio: tre giovani tarantini sono stati arrestati all’alba per tentato omicidio - facebook.com facebook

I robot salgono sul ring dell' #Mma: pugni e calci con l' #AI. Lo show a Las Vegas durante il #Ces. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.