Calabria terremoto di magnitudo 5.1 Avvertito anche a Messina

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito questa mattina nelle acque al largo della costa ionica sud-orientale della Calabria. L'evento sismico è stato percepito anche a Messina, senza segnalare danni significativi. Le autorità monitorano la situazione e invitano alla calma e alla prudenza. Rimani aggiornato sulle eventuali evoluzioni attraverso fonti ufficiali.

Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato avvertito in Calabria, al largo della costa ionica sud orientale. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato in mare, a una profondità di 65 chilometri (65 chilometri a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 chilometri a Sud Est di Messina). Protezione civile Calabria: “Non sono stati segnalati danni”. “La scossa si è registrata al largo delle nostre coste ed era fortunatamente profonda. Questa è stata la causa per cui si è sentita in grande parte della regione. Abbiamo contattato i sindaci dei comuni dell’area interessata e non abbiamo registrato segnalazioni di danni “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

