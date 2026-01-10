Cala il sipario sui liberal

Il termine “Cala il sipario sui liberal” suggerisce una riflessione sulla fine di un’epoca o di un’ideologia. In questo articolo, analizziamo le dinamiche politiche e sociali che hanno portato a questa svolta, evidenziando i cambiamenti e le sfide attuali. Un approfondimento sobrio e obiettivo per comprendere il contesto senza eccessi emotivi, offrendo una panoramica chiara sui temi più rilevanti di questi tempi.

C' è un momento in cui ogni notizia o decolla o ruzzola a terra. Il nostro articolo che descriveva in dettaglio le reti di frode somale del Minnesota è stato uno dei più fortunati. Il giornalista del City Journal Ryan Thorpe e io abbiamo riassunto un decennio di frodi somale che hanno rubato miliardi di dollari dei contribuenti, alcuni dei quali sono finiti nelle mani dei terroristi di Al-Shabaab in Somalia. Si trattava di organizzazioni criminali sofisticate che sfruttavano il generoso stato sociale del Minnesota, ricorrevano ad accuse di razzismo per scoraggiare i controlli e saccheggiavano il tesoro pubblico finché i procuratori locali non hanno fatto il duro lavoro per sgominarle.

La morte di George Floyd nel 2020 a Minneapolis ha dimostrato che l'attenzione poteva essere deviata

