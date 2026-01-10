Cade da 10 metri di altezza ferito uno scalatore

Un incidente si è verificato questa mattina sulle Alpi Giulie, coinvolgendo uno scalatore caduto da circa dieci metri. La Società di Soccorso e il soccorso alpino hanno attivato le procedure di emergenza, coinvolgendo anche la Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Incidente sulle Alpi Giulie questa mattina per uno scalatore. Tra le 10 e 30 e le 11 e 30 circa la Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e l'elisoccorso regionale per un uomo caduto da un'altezza di circa dieci metri. L'incidente è avvenuto in.

Giovane scalatore precipita 10 metri sulla cascata di ghiaccio: 29enne ferito gravemente - Incidente in alta Val Saisera: scalatore sloveno cade 10 metri sulla cascata di ghiaccio, elitrasportato all’ospedale di Udine. nordest24.it

Paura sulla cascata ghiacciata, scalatore precipita per 10 metri: 30enne elitrasportato in ospedale - Una terribile caduta da un'altezza di circa 10 metri ha avuto come sfortunato protagonista un 30enne di nazionalità slovena: per soccorrerlo tra le 10. ildolomiti.it

