Buon onomastico Aldo oggi 10 gennaio | video gif e immagini di auguri da inviare via social

Oggi, 10 gennaio, si celebra Sant’Aldo, monaco cristiano dell’Ordine di San Colombano e eremita italiano del VIII secolo, riconosciuto dalla Chiesa cattolica. In questa occasione, è possibile inviare auguri di buon onomastico tramite video, gif o immagini, condividendoli sui social. Un modo semplice e rispettoso per ricordare e celebrare questa ricorrenza dedicata a un santo dalla vita austera e significativa.

Oggi 10 gennaio si festeggia S. Aldo, monaco cristiano dell' Ordine di San Colombano ed eremita italiano vissuto probabilmente nell'VIII secolo e venerato dalla Chiesa cattolica. I santuari principali sono la cappella di S. Aldo nella chiesa di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista di Carbonara al Ticino (PV) e Basilica di San Michele Maggiore di Pavia. Aldo, l'eremita dell'Ordine di San Colombano. Origine del nome. Significato del nome Aldo. Nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala "nobiltà, nobile" e secondo altre da alda "anziano, saggio"; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando e Rinaldo.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.