Bpm sarà sempre più francese | a breve il Credit Agricole potrà salire oltre il 20% della banca milanese

Bpm si avvicina a una maggiore partecipazione francese, con Credit Agricole che potrebbe salire oltre il 20% della banca milanese. Dopo l’uscita di scena di Unicredit, il quadro di un rafforzamento della presenza francese nel capitale di Banco Bpm si fa più evidente, segnando un nuovo passo nella strategia di espansione delle istituzioni francesi nel settore bancario italiano.

Sei mesi dopo le scampate nozze con Unicredit maledette dal governo, si vanno delineando i confini della presa francese sul Banco Bpm. È atteso a breve il via libera della Banca Centrale Europea al Credit Agricole a salire oltre il 20% nel capitale della banca milanese. L’istituto francese che ha una forte presenza in Italia con sovrapposizioni anche territoriali e di business con Bpm, dovrà rispettare alcune indicazioni in termini di governance. Tra le raccomandazioni poste da Francoforte ai francesi per limitare quella che è di fatto un’acquisizione, fa sapere l’ Ansa, ci sarà un limite di massimo 7 consiglieri da nominare nel consiglio di amministrazione dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

